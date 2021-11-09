財政部北區國稅局長王綉忠，9日前往桃園巿中壢區表揚績優營業人山葉機車工業股份有限公司。(北區國稅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為獎勵營業人誠實開立統一發票及積極配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局長王綉忠，9日前往桃園巿中壢區表揚績優營業人山葉機車工業股份有限公司，他也說，營業人誠實開立統一發票，依法申報納稅增裕庫收足堪表率，值得嘉許及表揚。

北區國稅局指出，設籍中壢稽徵所轄區(含中壢區、平鎮區、觀音區)之營業人有4萬1744家，今年度獲獎之績優營業人計8家，獲獎率為萬分之1.9，能夠脫穎而出獲獎，相當不容易。今年年度獲獎之營業人有台灣山葉機車工業股份有限公司、葡眾企業股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、大桃葉股份有限公司、昕鑫物流有限公司、紘裕車業股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、源友企業股份有限公司等8家企業。

得獎績優營業人三年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者予以書面審核，及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等多項獎勵措施。