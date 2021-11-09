為了彌補城中城大火慘劇，高市府祭出《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，將優先強制輔導「6樓以上既有公寓大廈」成立管理組織，不配合者將處以1至5萬元罰鍰。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府市政會議9日通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，祭出建築物公共安全申報、消防安全申報及住警器專案補助措施。未來像城中城大樓的閒置未使用複合式營業場所，均須納入消防檢修申報。消防人員也將具有公權力，可直接排除阻礙、強制進入大樓檢查。

為了彌補城中城大火慘劇，高市府祭出《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，將優先強制輔導「6樓以上既有公寓大廈」成立管理組織。1995年6月28日以前的公寓大廈，輔導補助計畫公告後一年內強制成立管理組織，1995年6月28日以後的公寓大廈，於自治條例施行後一年成立管理組織。

像城中城大樓、閒置未使用的複合式營業場所，明定納入消防檢修申報，設有鐵門等阻礙檢查設備者，消防人員將具有公權力，可直接排除障礙、強制進入檢查。

未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有權人1至5萬元罰鍰。未向區公所報備者，處主任委員等1至3萬元罰鍰。

市府清查高市共有646棟、6樓以上建築物，未辦理消防安全檢修，將委託消防器材商業同業公會、消防設備師公會、消防設備士公會、消防設備師士協會等相關消防專業公會專案辦理，補助每棟建物實際消安申報費用，限定2022年9月前申報。

另，市府清查高市20年以上、8至15樓集合住宅共有2413棟，將委託建築師公會、建築物公共安全檢查商業公會等相關公安申報公會專案辦理，補助每棟建物實際公安申報費用，以2022年3月底以前申報為限。

此外，市府將透過教育、社政、民政系統發放住警器，鎖定5層樓以下，低收入、獨居、身障戶發放，預計2022年6月設置率可達66％。