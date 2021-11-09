9日日產汽車公布最新財報，財年第2季營業利益為628億日圓，而2020年同期則是虧損48億日圓，原因是銷售量反彈所致。

同時，日產將全年獲利預估從1500億日圓，調升至1800億日圓，超過市場預估值1610億日圓。