《國際產業》日產上季虧轉盈 全年獲利預估上修 16:482021/11/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9日日產汽車公布最新財報，財年第2季營業利益為628億日圓，而2020年同期則是虧損48億日圓，原因是銷售量反彈所致。 同時，日產將全年獲利預估從1500億日圓，調升至1800億日圓，超過市場預估值1610億日圓。 《國際經濟》菲國第三季GDP降至7.1％ 全年達標可期 允強、運錩、彰源Q3報喜 Q4續強 #日圓 #日產 #獲利預估 #國際產業 #虧轉盈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸科技股拖累 軟銀上季轉虧35億美元 六季來首見 04:102021/11/09 全球財經 權證星光大道－緯創 本業獲利穩健 04:102021/11/09 證券．權證 《電腦設備》10月營收登今年高 振樺電攻19月高價 11:082021/11/09 財經 《台北股市》縮債震盪難免 半導體「晶」神領袖 11:422021/11/09 財經 半導體領軍 台股明年續揚動力 16:402021/11/09 財經 《觀光股》柏文10月營收近半年高點 Q4拚報復性反彈 16:482021/11/09 財經 科技股續強 11檔全球科技型基金淨值創高 11:292021/11/09 財經 解封效益顯現 街口投信：股市、油市樂觀 11:002021/11/09 財經 運錩無擔債 明起競拍 04:102021/11/09 全球財經 持股比逼近四成 外資大回補 聯電股價強彈 04:102021/11/09 財經要聞 晶圓雙雄奮起 野村投信：半導體續扮台股多頭火箭 13:022021/11/09 財經 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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