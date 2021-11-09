經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受三級警戒衝擊，2021年第三季營運落底、每股虧損3.44元，累計前三季每股虧損3.43元。不過，隨著各據點營運重返正軌，10月營收續升至近半年高點，配合展店效益挹注，公司看好第四季營收將報復性反彈。

柏文受三級警戒暫停營業衝擊，2021年第三季合併營收3.39億元，季減29.24％、年減65.9％，創近5年半低點，營業虧損2.77億元、創歷年新低。雖有業外收益增加挹注，歸屬母公司稅後虧損2.56億元、每股虧損3.44元，仍雙創新低。

累計柏文前三季合併營收17.29億元、年減35.97％，為近4年同期低點，營業虧損2.7億元，創同期新低。雖然業外轉虧為盈有所挹注，歸屬母公司稅後虧損2.55億元、每股虧損3.43元，亦雙創同期新低。

不過，柏文10月自結合併營收2.47億元，雖年減23.65％、但月增達45.79％，回升近半年高點。其中，健身與娛樂服務1.35億元，月增66.45％、年減31.62％，運動保健服務1.03億元，月增27.59％、年減11.02％，入會費0.08億元，月增12.93％、年減17.79％。

累計柏文前10月合併營收19.77億元、年減34.65％，續處近4年同期低點，但衰退幅度有所收斂。其中，健身及娛樂服務11.65億元、年減37.10％，教練課程的運動保健服務7.33億元、年減29.16％，一次性收取的入會費0.64億元、年減46.14％。

柏文表示，隨著國內疫情穩定、疫苗覆蓋率亦達預期，指揮中心11月1日預估期年底前第一劑接種涵蓋率可達75％、第二劑接種涵蓋率可達60％。隨著疫情漸趨緩和穩定，民眾生活逐漸回歸正常後，企求身心放鬆的需求已逐步顯現。

對此，柏文旗下「健身工廠」10月中恢復會員月費正常扣款，申請延展會籍的會員人數亦大減，帶動10月健身及娛樂服務收入月增達66.45％，教練課程的運動保健服務本月亦同步持續回升，各據點營運已重回正軌。

同時，柏文對健身產業前景仍具信心，既有展店計畫進度維持不變，年底前尚有高雄市福華廠、台中市福科廠將接棒開幕，合計全年新展8處據點。在展店挹注新動能、配合既有據點同店營收成長帶動下，看好第四季營收可望出現報復性反彈。