經濟部9日在西門紅樓舉辦2021年臺灣餅頒獎典禮，共有54家臺灣餅得獎業者到場領獎，現場熱鬧非凡。經濟部表示，臺灣餅產業發展迄今已逾百年歷史，受到生活方式改變及西式文化的影響，傳統臺灣餅發展也愈來愈多元精彩，經濟部因此特別辦理臺灣餅甄選活動，鼓勵業者求新求變，除了傳統習俗外，讓臺灣餅成為我們日常生活緊密結合的幸福點心。

為突顯臺灣餅多元的特色，本次臺灣餅甄選活動，分為「傳承獎」、「創新獎」及「網路人氣獎」等獎項，即使受到疫情衝擊，全國仍有109家業者、163件優良產品參賽，經產官學專家審慎評選，選出30件「傳承獎」、33件「創新獎」，及歷經兩週的網路票選活動，選出3件「網路人氣獎」，每家得獎業者及糕餅，不論是製餅技術、口味特色、食材選擇、外型美學及創新，都具年輕化、時尚化，臺灣餅華麗轉身，令人驚豔。

糕餅業者的用心令人感動，臺灣餅的競爭力也讓大家看得見。今年獲選創新獎的法布甜，由於對甜點的熱愛，隻身前往甜點界最高殿堂-法國學習烘焙，並取得證書。回來臺灣之後，為了做出好吃的甜點給患有糖尿病的媽媽享用，經過兩年研發測試，屢經無數次的失敗，終於將這次得獎的產品「馬卡龍鳳梨酥」的口感完美呈現。這個以孝親為出發的溫馨故事，為臺灣餅增添了溫暖，讓臺灣餅不只是臺灣餅，更是一個女兒獻給媽媽最大的心意與禮物。另本次獲獎作品也有父子檔同獲殊榮，父親的世奇藝術蛋糕打造代代相傳古法秘方產品，學藝術兒子再創立山木島，則以在地食材、花卉入餅烘焙，導入設計美學及創意口味等附加價值元素，帶給臺灣餅新生命。

而土城在地的黃源興餅店，一步一腳印的深耕經營40個年頭，見證了文化的轉變，同時也是當地發展的縮影，更是許多出外旅人無法忘懷的滋味，並且分享到世界各地，讓這份味道繼續流傳下去。黃源興阿傳師的好味道，就是想念的家鄉味，伴隨了許多人的童時記憶。現今，雖然許多人早已離開這個故鄉，到外地、海外外出打拚，依舊在土城提供外出旅人，懷念家鄉以及那熟悉的味道。

目前疫情已明顯趨緩，政府五倍券、好食券等振興措施上路，糕餅業者們紛紛提供了相關的優惠方案，推出各式好食券數位優惠加碼方案。希望消費者多多選購臺灣優質的糕餅，來支持臺灣的糕餅業者。

經濟部商業司長蘇文玲表示，每個人從出生、滿月、長大、結婚，臺灣餅與我們的生活息息相關，在我們的記憶中都是美好的，而舉辦選拔活動最主要目的就是希望臺灣餅的幸福滋味能傳遞下去，本屆選拔項目分為傳承組與創新組，傳承組希望保留原來的臺灣餅風味，展現製餅技術的重要性；而創新組鼓勵業者創新，融入水果、花卉、顏色等元素，讓口味更加多元。經濟部舉辦臺灣餅的選拔活動，希望臺灣餅保留傳統文化外，更鼓勵業者投入創新研發，讓臺灣餅的美好滋味不只是在臺灣，還能傳播到世界各地。