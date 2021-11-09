積極投入高強度、利基型的預拌混凝土及綠建材，帶動毛利率向上攀升；加上擇優出貨策略發酵，預拌混凝土廠國產建材實業（2504）9日公布今年前三季稅後淨利21.25億元，年增高達17.6％。每股稅後盈餘EPS達1.75元，都是同期新高。

科技產業蓬勃發展，加上台商回流力道強勁，帶動全台從北到南鋪天蓋地的擴廠，國產統計，全台超過3成的科技廠辦建案，都指名使用國產建材實業高端混凝土。

第四季是傳統混凝土本業的營運旺季，國產10月集團營收達到19.19億元，年增達9.69％。國產預期，在出貨量增加，毛利維持高檔下，第四季會是今年單季營收獲利高峰。

資產活化會是國產下一波獲利成長動能之一；國產董事會昨日通過南港大型開發案預算，共158億餘元的營造等開發預算。

國產指出，全台擁有45.7萬坪的土地資產！其中，備受矚目的國產建材實業「南港大型開發案」，已正式取得台北市政府的都更及權變計畫核定，佔地6500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，興建完成後可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

國產指出，董事會已授權董事長進行相關營造發包等作業，加速該大型開發案，全方位的展開實質開發進程。而且隨著近期「南港大型開發案」基地正對面的土地標售，又刷新南港區域新高地價，可望拉抬該大型開發案、其潛在開發利益到最大化。