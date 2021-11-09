美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一(8日)在芝加哥經濟俱樂部演說強調，將透過美國政府提供的520億美元補助，吸引民間與公部門合作，預估創造1000億至2000億美元的投資規模，強化美國本土半導體生產與研發，並在演講上再次題及半導體供應鏈過度依賴台灣的問題。疫情後掀起全球半導體自給自足的趨勢，台積電創辦人張忠謀不斷警告，這只會耗費大量資源，最終換來的卻是一個個無法有效運作的半導體供應鏈。

全球半導體供應鏈出現變化，早在川普政府對華為發出禁令，以及將大陸晶圓代工龍頭中芯國際列入實體清單，北京當局就更積極推動半導體自主化，目標是在2025年達到自主率70%的目標，但根據最新資料顯示，2020年也才達到16%，顯示要建立自己的供應鏈非常困難。

近期大陸財經專家也針對半導體產業市況評論，認為這次全球晶片荒，揭露全球化分工的問題，未來各地區會依照需求建立屬於自己的半導體產業鏈，大概會從需求中心進行布局，包括北美、歐洲及大陸，讓晶片產能分布出現大變化。

不過，美國半導體產業協會(SIA)今年4月提出的調查報告顯示，先進晶片設計的智慧財產權和軟體由美國掌握，半導體生產設備與材料由歐日把持，亞洲地區則是集中在晶圓代工，尤其先進製程，台灣高達92%、南韓占比8%。

報告指出，若是台灣晶圓代工產能停擺1年，將導致全球電子供應鏈中斷，損失金額高達5000億美元，若想要取代台灣的晶片產能，至少要耗費3年以上時間，並且增加高達3500億美元資本支出，才有機會實現。

報告也警告，各國政府實現半導體自主的願景不可能實現，將導致全球蒙受1.2兆美元損失，半導體價格將狂飆35%至65%，並轉嫁至消費性電子產品，也就是消費者承擔一切。

此外，台積電創辦人張忠謀近日在演講也提及，過去幾十年，美國和亞洲許多公司多因全球化和自由貿易而發達成長，現在全球不再是平的了，半導體多了很多競爭者，對亞洲、全球半導體業者都是挑戰。至於英特爾在美國設廠，直言不一定做得到低成本的半導體供應鏈，美國想擴大本土半導體供應鏈，來提高市占率，但是時光不會倒流，就算花數千億美元，也不可能架構起半導體產業，反而讓成本上升，台積電會以台灣為總部會一直發展下去。

台積電董事長劉德音也在受訪時建議，美國與其追逐半導體在地化，應該將資金投入具有前瞻性的技術開發，包括系統設計、AI以及量子運算等美國半導體產業強項。

雷蒙多在演講指出，美國目前向全球製造12%的晶片，遠遠不如20年前的40%比重，現在更有60%是向台灣採購，若美國一直讓製造業基礎萎縮，流向海外，將讓自己身處於嚴重的供應鏈弱點。若以最新數據來看，台積電等台灣4大晶圓代工廠生產比重總計達60%。

雷蒙多也強調，大陸在資本支出成長率，是美國的3倍，美國在研發方面的資本支出已經降至國內生產毛額（GDP）總比的10%之下，美國將與企業共同打造科技重鎮提高研發規模，指出美國在當前不平衡的狀況下，已經引發許多問題，並呼籲企業與美國政府配合。

雷蒙多也指出，隨著美國商務部詢問半導體供應鏈問題的26道題目在11月8日截止，各大半導體業者都承諾會提交資料，相信包括晶圓代工廠等企業，都會在8日期限到期前繳交資料。

據《BusinessKorea》報導，截至11月7日，半導體業者和大學等20多個組織，已經上傳資料，包括台積電、英特爾、美光、聯電、日月光，以及以色列晶圓代工廠Tower Semiconductor等。網站顯示，台積電於11月5日以匿名方式，將資料填寫完成，交由美國商務部檢視。

三星電子與SK海力士則是趕在期限前提交問卷，並與台積電等企業相同方式，採用並未透具體客戶、銷售數據等機密資料，而是個別交出產品類別與供需狀況，並依照Tower Semiconductor公開資料來看，該公司在美國那斯達克掛牌，與客戶簽訂保密協議(NDA)，因此無法透露剩餘庫存、產品屬性、銷售數據，以及包裝組裝的地點，基本上仍可有效保障客戶商業機密。