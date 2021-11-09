中央銀行總裁楊金龍今天表示，國內通膨是短期現象，絕不是持續性的，今年核心物價指數大概會在1.5%以下。目前房價還是偏高，應先讓房價穩定，再讓房價軟著陸，不要硬著陸。至於明年房價是否會往下，他不敢預測。

外界普遍將消費者物價指數（CPI）2%視為通膨警戒線，今年以來台灣CPI數度超過2%。立法院院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委曾銘宗在出席質詢時詢問，國內通貨膨脹是短期還是長期現象，以及核心消費者物價指數是否超過2%？

對此，列席的楊金龍今天表示，國內通膨是短期現象，絕對不會是持續的現象，今年核心物價指數大概會在1.5%以下，絕對不會超過2%。

曾銘宗指出，到明年底幾乎不會升息，明年底房價是往上還是往下，另外，打炒房用租稅措施有效，還是選擇性信用管制較有效？

楊金龍表示，目前房價還是居高，但由於明年全球貨幣政策緊縮的狀況至今還不明朗，他不敢預測明年底的房價走勢，但很確定，目前為止房價還是居高，至於是否會往下走，他不敢做很明確的表示。

對於高房價現象，楊金龍認為相關因應的步驟，第一個目標應該是要先讓房價穩定，第二則是讓房價軟著陸，不要硬著陸。在民國105年時，當時房價就是慢慢下來，只是剛好遇到美中貿易衝突跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，才有量化寬鬆（QE），房價才又慢慢爬上來。

另外，關於打炒房的措施，楊金龍表示，要各個政策配合，他認為租稅措施有效，選擇性信用管制也是有效，兩個結合起來更有效。 （編輯：楊凱翔）1101109