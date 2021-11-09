國家政策研究基金會今(9)日下午召開《COP26的氣候承諾與因應》台北-格拉斯哥視訊會議。（李柏澔攝）

第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)於蘇格蘭格拉斯哥舉辦，各國與相關組織躬逢其會，國家政策研究基金會今(9)日下午召開《COP26的氣候承諾與因應》台北-格拉斯哥視訊會議，專家表示，國際已經把核能納入淨零碳排的方案，結果台灣卻要走向非核家園，面對1218公投，執政黨有義務確保國人不會生活在不會缺電的寶島，這攸關每個國民未來的輸贏。

因應美國及歐盟等100多國簽署在2030年前減少30％的甲烷排放的協議，COP26氣候峰會上也已有40多個國家承諾將在2030起逐步淘汰燃煤發電，以達成2050淨零碳排目標，反觀台灣力推2025非核家園，在供電量穩定性堪慮下，火力電廠難淘汰，未來恐成「火力家園」。

台灣大學永續地球尖端科學研究中心教授、前環保署長魏國彥表示，我們在2005年達到碳排峰值2.5億噸，2015年我們向聯合國呈遞國家自定預期貢獻(INDC)時也是用這個數字，但如今卻已高達2.9億噸，與其談論2050年碳中和，不如審思5年來我們做了什麼，「我們的碳峰值已經成為國際笑話了。」

魏國彥說，核能是能源密集度非常高的能源，若政府棄而不用，面對1218的公投，執政黨請說清楚我們要用什麼來確保不會缺電，這攸關每個國民的未來。

國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民指出，根據國際能源總署(IEA)統計，2019年台灣二氧化碳排放量256百萬公噸，佔全球總排放量0.76％，全球排放第22名，我們常說台灣不要在國際缺席，但我們應該要先盡到我們的責任，這和國家能源政策有密切關係。

立法院COP26國民黨團代表、立委洪孟楷表示，雖然中華民國不是會員國，但11月7日的COP台灣日中，有邀請英國國會議員，以及各界專家學者發表演說，透過這樣的機會宣示台灣加入2050淨零碳排的行列，也宣示要把2050淨零碳排入法。

洪孟楷指出，民進黨政府推動非核家園，但是再生能源佔比卻跟不上，核電是種選擇，但是否要把能源全押注在再生能源，這考驗執政黨的負責態度。

清華大學通識教育中心助理教授何志勇說，兩岸關係惡化讓台灣在許多重要會議上常常不得其門而不入，民進黨政府每天喊非核家園與淨零碳排，但還是在訴求意識型態，政府不該在環保議題上，還想著要從美中角力從中獲取政治利益。

僑英文教基金會董事長童惠珍指出，全球暖化是全球性的，「莫管他人瓦上霜」早已不適用，2025非核家園是不可能達到的，執政黨要減少私心，讓台灣成為不會缺電且永續的美麗寶島。