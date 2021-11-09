因報案民眾仿效「轉帳1元阻詐騙」模式來阻詐，卻「按錯帳號」讓阿明的帳戶被凍結。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區一名男子今年3月間帳戶突然被警方列為警示帳戶，金融往來大受影響，向165等單位查詢都無解，經向立委求助，終於恢復正常，原來是1位民眾報案詐騙案卻「按錯帳號」，造成無辜的他4個帳戶就這樣遭凍結。

家住台中市大里區的43歲男子阿明（化名）是1位上班族，在今年3月時，要將一張保險公司的支票，存入大里農會的帳戶內，當時行員告訴他「你的帳戶好像怪怪的，被列為警示戶了」進一步查詢發現，除了大里農會外，名下郵局、兆豐銀、中國信託帳戶也都變成警示戶。

阿明先後向165全民防騙網、警方等單位查詢，每個單位都跟他說回家等消息，一等等了8個月，阿明表示，今年3月是中國信託帳戶被轉入1塊錢後，名下4個戶頭就遭凍結列為警示戶，所有網路轉帳、ATM提款功能被鎖住，只能帶著存摺及印章臨櫃領錢，很不方便。

求助警方單位未果，阿明轉而向立委何欣純求助，經警方調查，原來雲林有位熱心民眾發現疑似詐騙集團，得知對方帳號後，參考這幾年很流行的「轉帳1元阻詐騙」模式，沒想到操作過程「按錯帳號」，這1元就轉到阿明的帳戶內，再拿著轉帳單據，報案「阻止」詐騙集團，當然阿明的帳戶隨即被凍結。

何欣純指出，霧峰分局偵查隊已通報165協助處理，目前阿明的帳戶也獲解凍，恢復正常的生活，但警方受理詐騙案未積極偵辦，才讓無辜民眾權益大受影響。

何欣純指出，據金管會今年6月公告的資料，全國警示帳戶有5萬多個，且近年來逐年增加，全民一起打擊犯罪共同反詐騙是好事，但警方受理民眾報案後，應該謹慎查證、積極偵查。

金管會銀行局稽查謝適陽指出，民眾遇到帳號出狀況，可以第一時間請警方通報單位協助；刑事局165專線祕書陳義宏說，全案涉及銀行之間帳號判別問題，未來會協調各單位強化審核機制，加強一線警方教育。