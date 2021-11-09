台北市長柯文哲力倡北市推行疫苗護照，但卻卡在中央未開放健保卡資料庫界接的問題，北市美女議員鍾佩玲9日質詢，北市說要推疫苗護照，到底準備好了沒？柯答詢，其實不用中央同意也可，只要台北通用戶同意，然後找隨便一家醫院去接資料，他都不知中央在拖什麼，他只是不想搶走中央的風采。

柯文哲表示，其實不用中央同意，他也做得起來，只要台北通用戶同意，他隨便找任何一家聯合醫院，就可接健保署資料庫，並當場確認，其實不用中央同意都可做；像進出議會，若有記名卡，那還要用掃條碼嗎？他不知道中央在拖什麼東西，所以他想說不管了，乾脆下令直接介接也是可。

資訊局長呂新科表示，因開放資料的授權和查閱，中央都有規畫一個數位證明 。

鍾佩玲指出，祕書長陳志銘3日才請衛生局、資訊局、商業處、悠遊卡公司開了一個會議，研議出入公共場所的健康通行證做法，但會議結論完全沒提到適用範圍，柯說這通行證還會應用在餐廳、老人共餐、議會，可是市場處、民政局、社會局說從來沒開過關於疫苗通行證相關會議，所以柯的疫苗通行證到底勢在必行沒？

柯答，他是主張可做啦，不過局處想說以後還要跟中央長期合作，不想搶中央的風采。

鍾佩玲痛批，這不是搶風采問題，而是不能跟中央做相抵觸，前天指揮中心說疫苗護照、疫苗接種證明是以國際間出入境為主，國內沒規畫使用 ，柯不要標新立異、特立獨行，拜託跟中央好好協調。

柯說，技術上早就解決，若要的話，一定要用他的方法，但像北市推老人共餐，若每個老人進餐廳都還要帶小黃卡，變成是強迫的方式，照中央這種效率，老人共餐到底何時才恢復？中央在拖下去，他是不反對啦，反正他可省很多錢。