甫在奧運奪金的舉重女神郭婞淳，戰績彪炳，堪稱「台東之光」，台東縣議員方賢仁9日總質詢時，建議比照為十項鐵人楊傳廣設「傳廣路」的模式，也命名1條 「婞淳路」，縣長饒慶鈴說，「這個不難，我們來跟郭婞淳談」，要以她的意願為重。

方賢仁在質詢時表示，60年前鐵人楊傳廣在羅馬奧運拿到十項全能銀牌，今年郭婞淳在東京奧運拿下舉重金牌，真的不容易，是台灣的驕傲，也是台東之光，郭婞淳從日本榮歸後，縣府加碼頒發100萬元獎金，他建議饒慶鈴再加碼送1個大禮物給郭，不用花什麼錢，而且大家都會鼓掌叫好 ，饒笑說：「直接把縣長讓給她坐嗎？」

方賢仁指出，可以比照過去為楊傳廣命名「傳廣路」的模式，可在市地重劃區開闢的寬敞新道找1條路，命名為「婞淳路」。

饒慶鈴答詢表示，這個對縣府而言並不難，過去郭婞淳的媽媽也曾半開玩笑提起，但是要以郭的意願為重，她本人同意比較重要。