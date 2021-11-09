37歲女星楊晨熙曾在兒童台擔任「果凍姐姐」，現在轉行當藝人上節目、拍戲及經營副業。最近她在《媽媽好神之俗女家務事》透露，兒童台哥哥姐姐其實超愛比較，小至化妝時間、大至薪水差異，搞到電視台業務都得出馬排解。

楊晨熙回憶在兒童台時，老中青三代的哥哥姐姐都會互相競爭，「老的會比誰在化妝台前坐得比較久，誰都不肯起來，害我們後面等得要死。」讓主持人季芹感到不可思議：「這也要比？」不僅如此，還有人會拿分鏡表比誰的露面時間比較多，以及抱怨薪資的不平均，「（新生代）說他們比較會跳又年輕，我們（資深）跳完都會喘了，為什麼還給我們比較多的錢？」

最後這場紛爭由業務化解，業務跟新生代哥哥姐姐直言：「你知不知道你們都推不出去？你們有時候都是因為廠商想要發那一隻可愛的布偶，你們是附加的！」至於資深前輩的薪資調配，因為廠商會指名想要跟哪幾個名氣較大的哥哥姐姐合作，自然能得到較高的酬勞。

不過，楊晨熙在兒童台僅待到2016年就無預警畢業，從果凍姐姐轉型為藝人，反而演藝路大開，沒了姐姐的包袱後，她常常受邀錄製各大綜藝節目，私下也擅於投資理財，除了開居酒屋當副業，手上還有2間總價約5千萬的房子，收入遠高過在兒童台時期，賺得非常開心。