女神宋慧喬睽違3年推出新作《現正分手中》，搭檔小10歲張基龍，組成神仙級姐弟戀CP，在製作階段就已獲得廣大關注。劇組終於在本月9日公開新戲記者會影片，除了導演李吉福和本劇的主要演員群之外，理應正在軍隊中服役的張基龍竟也意外現身，原來是劇組考量到開播時張勢必無法前來，因此罕見地提前以預錄的方式進行新戲記者會，不僅保持了陣容的完整性，也讓張基龍有機會好好一吐心聲。

該劇由《來自星星的你》攝影導演李吉福執導，《謎霧》編劇帝璘主筆，劇情以時尚圈30多歲的都會女性為主軸，描述由愛情和離別刻畫出的人生酸甜苦辣寫實故事。儘管已3年沒有推出新的影視作品，宋慧喬依舊氣場強大且是全場的目光焦點，她表示自己的前一部作品《男朋友》感覺是比較像童話般、穿插了點奇幻的愛情故事，本作則是真的很貼近現實的故事，劇中會有很多能讓跟自己差不多年紀的女性觀眾有所共鳴的地方，所以覺得「演這個角色一定很有趣」。

接著表示隨著年齡增長，經驗也慢慢變多了，所以每個時期的表現方式都不一樣，因此這次要表現的是和之前不一樣的浪漫愛情，再加上本身很愛看導演的《浪漫醫生金師傅2》，對於這次導演和編劇的組合會產生什麼樣的作品感到很好奇。另外由於自己最近3年雖然沒有拍攝電影、戲劇，但持續有在拍雜誌照、出席品牌活動，因此這次詮釋時尚設計師並沒有太陌生的感覺，不過也是在飾演了這個角色之後才發現，原來時尚圈的工作是這麼忙碌，會忙到幾乎沒有個人的時間，不禁會想：「有這種必須忙成這樣的地步嗎？」

對於2人在劇中搭配的默契，宋慧喬對此表示張基龍很有禮貌、很善良，很會傾聽自己和導演的話，第1次為了拍攝在釜山碰面時，張基龍從走路的樣子、外觀、低沈的嗓音都已很很融入角色了，大讚張基龍就是做到了這種程度的準備，很努力。宋慧喬語畢轉頭看了一下身旁的張基龍，意外脫口說道：「你的臉紅了呢。」眾人才發現張被誇獎到低著頭羞紅了臉。張基龍則透露從開拍前直到現在，都覺得能和宋慧喬站在一起是件很神奇的事，第1次拍攝時非常緊張，不過宋慧喬非常體諒，感覺有種看著她的眼睛自己就能自然專注演戲的力量，而且即使平常宋會像熟識的姐姐般輕鬆地和自己說笑、聊天，但攝影機一開拍她就會立刻變身成劇中角色，讓張基龍都不禁佩服「不愧是宋慧喬，超強」。

此外，張基龍也表示該劇劇本很棒，以時尚為主題的劇情讓自己覺得很有意思，要怎麼飾演這次的角色會是自己展現即將邁入30歲成熟演技的好機會。而且自己是在距離釜山很近的蔚山出生，小時候爸爸常會開車載著他去釜山，所以儘管第一次拍攝的前一晚他緊張到睡不著，但看到釜山陽光的瞬間，就感到變溫暖的同時也紓解了緊張感。還有不知道是不是因為離開首都去釜山拍攝的關係，和劇組前輩們有更多機會接觸，比在首爾拍攝時更容易熟悉彼此。同時覺得能夠在入伍前遇到這部作品跟這樣的團隊是很幸運的事，希望大家能多多喜愛這部作品，並宣告自己會健康退伍的。該劇12日起，每週五、六晚間10點獨家與韓國同天friDay影音更新。