台中70歲陳姓婦人，日前意外檢查出肺部有腫瘤，雖立即安排手術切除，但術後回診又查出胃賁門處有腸胃道間質瘤，因腫瘤位置鄰近食道，為降低影響，醫療團隊決定採用胃鏡與腹腔鏡協作的方式切除腫瘤，不但成功保留完整胃功能，且術後恢復快，目前復原情況良好。

陳婦的家人說，她因右側膝關節疼痛多年，決定要接受手術治療，並接受人工關節置換前的身體情況評估，未料，竟意外發現罹患肺腺癌，緊急接受腫瘤切除手術，但術後1個月，回診時又發現胃部也有腫瘤，家人情緒相當不安。

經與醫療團隊討論後，陳婦決定二度接受腫瘤切除手術，醫師表示，因家屬曾聽聞有人在胃部手術後產生嚴重脹氣的情況，憂心陳婦手術後可能產生併發症且影響進食、喝水，亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰指出，陳婦的腫瘤位置位於胃與食道交接賁門處，如何能完整切除腫瘤、又不誤傷食道，是治療關鍵。

為減少副作用產生，醫療團隊決定採胃鏡及3D腹腔鏡同步協作的微創手術，先由肝膽胃腸科醫師透過胃鏡定位腫瘤位置並進行監控，一般外科再同步以3D腹腔鏡進行微創手術，手術時間短且恢復快，陳婦在術後當天即排氣、下床行走，隔天就恢復正常進食。

葉俊杰強調，為確實協助病患，目前針對病患進行完整權人評估，並透過多個專科團隊的合作，可幫助類似陳婦這種體內多處長有腫瘤的患者達到最好治療。