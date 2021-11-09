台灣人熱愛吃到飽的Buffet餐廳，尤其好吃又便宜的最受青睞，在PTT上一直討論熱烈，日前就有人求推薦台北吃到飽餐廳，結果「饗饗」及「旭集」大獲好評，不過如果要論CP值，不少網友則一致認為「漢來海港」CP值比較高。

有網友昨(8)日在《PTT》表示，現在越來越多Buffet餐廳，包括饗饗、探索廚房、凱菲屋、十二廚、旭集，想詢問大家，如果依照好吃程度、用餐環境氣氛等，大家吃過覺得最頂級好吃的Buffet吃到飽餐廳是哪一家？

圖為漢來海港自助餐廳。（資料照/漢來提供）

貼文一出馬上引起熱議，根據網友反映，每家各有強項，有網友表示「饗饗座位超大」、「喜歡旭集，點心有和菓子」、「凱菲屋，要正式服裝，喜歡這種風格」、「美福的甜點好吃」、「CP值是漢來勝出」。

有內行網友列出他的個人排名指出「饗饗=美福>旭集>探索>凱菲屋>十二廚，但挑CP值我會選漢來和饗食天堂」，他認為很多熱門夯店價錢貴那麼多，但其實實際餐點內容也沒到達那個價值，沒想到有不少網友留言附和「漢來海港+1，優惠給很足」、「漢來CP值比較高」、「喜歡漢來海港」、「有吃過其他家覺得貴很多，但沒特別好吃」。

還有網友表示「吃過的喜好：饗饗>栢麗廳>漢來海港>凱菲屋>圓山松鶴廳>饗食天堂>探索廚房>>欣葉，但CP值是漢來勝出」；此外，也有網友回應「愛甜點、牛肉的要吃美福」、「柏麗廳，無雷也沒有湊數的菜色」、「最懷念的是上閤屋吧」、「最懷念上闔屋+1」。