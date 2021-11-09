柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢。（摘自北市議會議場直播）

年底4項公投即將登場，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表態，對外表示會反萊豬、護藻礁，但反對重啟核四，公投綁大選則不明確表態。他今日再轟蔡英文總統，2012年明明反對萊克多巴胺，如今卻完全相反，要不要出來道歉，「承認當時知識不足、反對錯了。」

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，民進黨北市議員張茂楠質疑，國民黨不該對美豬有雙重標準，一來萊豬無食安疑慮，二來美牛進口多年，食安把關都良好。他強調，美豬符合國際標準，據國際標準展現跟世界接軌決心、排除貿易障礙很重要，還說台灣不能鎖國，應該去管理，而非一昧反對，外界只會認為台灣因意識形態作祟，為反對而反對。

柯文哲對此回應，他最近在看2012年的紀錄，無論是蔡英文、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，都曾堅決反對萊豬，當時他深受感動，「但怎麼現在變不一樣了？」

張茂楠追問，開放美牛的時候是否有沒有科學根據，他認為不能停留在10多年前的觀念，畢竟時代已進步。柯文哲則回覆，這題有標準答案，倘若當初行政院照他的意見，做好源頭管理、明白標示，就不必搞得那麼複雜。

柯文哲批評，2012年蔡英文怎麼罵萊豬的，現在要不要為了那行為道歉，張茂楠則說，當時科學根據沒像現在如此精準，柯文哲則直言，「所以蔡英文要不要出來道歉？說當時知識不足，反對錯了？」