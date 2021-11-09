近期，大陸多地發佈2021年企業工資指導線。截至11月8日，已有包含江西、山西、陝西、福建、山東等14個省區市發佈了2021年企業工資指導線。

據中新網報導，企業工資指導線，是大陸各地政府根據當年經濟發展調控目標，向社會發佈的年度工資增長水準的建議，由基準線、上線（預警線）與下線構成

在工資增長基準線方面，主要集中在6％至8％區間，目前以江西與山西都設定為8％為最高。

在工資增長上線方面，目前以山西省上線為12％為最高。其中江西、陝西、福建、山東、西藏、天津、甘肅、湖南未設定上線；工資增長下線方面，多數地區設定在3％左右，其中山東、內蒙古未設定下線。

而山東是既沒有設定上線也沒有設定下線的地區。山東省表示，企業工資指導線基數為2020年全大陸的城鎮非私營單位就業人員平均工資9萬7379元人民幣；不再發佈企業職工貨幣工資增長上線、下線。企業職工貨幣工資增長基準線為7％。