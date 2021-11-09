央視報導，今天（9日）上午10時18分，在中越邊境的廣西防城港市，防城港至東興鐵路全線最長的隧道-銅鼓嶺隧道順利貫通，這也標誌中國首條直通中越邊境口岸的高鐵全線隧道貫通，下一步將展開鋪軌及通信、信號等「四電」工程。目前，防東鐵路總體建設進度已經超過79％。

銅鼓嶺隧道全長3790公尺，是防東鐵路全線高風險、重難點控制工程，隧道地質均為Ⅳ、Ⅴ級圍岩，岩體易破碎，所過之處大多是淺埋和偏壓地段，洞身多處穿越魚塘，施工過程中易出現掉塊、冒頂坍塌、突水等情況，施工難度大。

防東鐵路作為廣西沿海高鐵的延伸線，是通達中國與東協國家唯一海陸相連的口岸城市——東興市的第一條鐵路。

線路全長46.9公里，包含隧道8座、橋梁32座，橋隧比為67.9％。全線設防城港北站、東興站，預留江山半島站，設計速度時速200公里，基礎設施預留時速250公里條件。防東鐵路建成運營後，防城港至東興將結束無鐵路交通的歷史，兩地運輸時間將從目前的90分鐘縮短至20分鐘。