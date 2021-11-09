聖暉（5536）9日公布10月合併營收達18.2億元，再創歷年同期新高，年增86％；前十月合併營收為158.7億元，同步改寫歷年同期新高，年增41％。

聖暉表示，整體營運保持強勁成長力道，受惠全球產業分散生產基地、半導體產業積極拉高資本支出，帶動無塵室機電整合工程在半導體相關、電子組裝等產業客戶建廠擴產的需求增溫，不僅挹注中國大陸、台灣營收表現，且隨著東南亞地區逐步放寬防疫限制，推升東南亞地區工期施作認列進度，皆是帶動10月營收創同期新高的主因。

根據工研院預估，由於5G、AI與車用晶片需求大增，2023年全球半導體產值將達約15.4兆、年增率10.1％；其中，台灣半導體產值將達到4.5兆元，創歷史新高，年增率達12％，不僅成長幅度超越全球表現，並已連續三年呈雙位數成長力道。

聖暉指出，集團近年積極深化垂直水平資源整合，無塵室機電整合服務技術跨足科技、民生、綠能與生技醫療等多元領域，擁有領先多年進入海外市場及海外工程施作經驗與完整供應鏈的優勢，更重視專業人才培訓、扮演綠色工程的驅動者，掌握未來市場佈局效益展現，整體未完工的在建工程案量維持高水位，創造聖暉營運成長優於整體產業表現。

展望第四季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉持續看好全球供應鏈重組，以及半導體產業短鏈化趨勢，長期看待全球產業推動綠色製程發展需求，有助於創造集團有利的業務拓展環境。聖暉表示，將持續專注深耕無塵室工程、機電整合與化學品供應與分裝系統設備等服務，優化綠色工程技術能力，有效確保客戶施工品質及進度，取得客戶高信賴度，致力提升競爭利基，穩健推動業務拓展步伐，以期未來中長期營運帶來強勁的成長動能。