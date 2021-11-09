台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日公告，10月份自結營收為新台幣4.3億元，較上月成長51.10％，較去年同期成長71.26％，累計前10月自結營收為32.43億元，較去年同期成長28.29％。

沛波總經理楊韻蒔表示，鋼筋產業進入傳統旺季，加上之前客戶訂單的遞延提貨，帶動沛波10月營收較上月大幅成長五成，台灣鋼筋市場受惠台商回流以及營建對鋼筋需求強勁，加上彰濱新廠擴產效應，更激勵10月營收一舉突破4億元大關，締造歷史新高紀錄，累計前10月營收更勝過去年。

沛波表示，美國眾議院5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋樑、管路、港口和網際網路連線，有助於鋼材需求的提振，預期將帶動鋼鐵原物料的新增需求，對鋼價保持一定支撐力道，而在台灣疫情穩定下，進入傳統營建工地趕工旺季，對建築用鋼需求穩定增長，受惠於產能滿載及鋼價維持高檔雙重效益下，對未來業績展望維持正向看法，目前公司訂單能見度佳。