中華電信積極布局運動智慧科技，5G應用服務再升級，9日宣布與新創公司優力勁聯合作推出全新「AR動滋動x Uniigym」智慧運動App，於Android和iOS雙平台同時正式上線，啟動運動科技新視界。

「AR動滋動x Uniigym」創新提供4K高畫質呈現的AI互動體感與AR擴增實境的健身課程，透過中華電信5G高速率的特性，結合手機鏡頭捕捉人體骨骼點，精準分析動作並給予校正回饋及運動數據追蹤，豐富多元的課程內容包含有氧/燃脂/塑身/肌力/瑜珈等，讓消費者透過手機隨身隨地打造專屬健身房。

中華電信行動網路品質備受國際肯定，將持續以NO.1的5G網速和行動網路涵蓋，搭配具備AI功能及AR個人化健身教練課程，一次滿足5G客戶體驗智慧運動科技的多元需求。

「AR動滋動x Uniigym」擁有6大特色功能，第一，即時動作比對，透過手機鏡頭捕捉身體20個骨骼點，精準比對動作正確度並給於及時反饋，同時在課程結束後提供精采回放與動作校正影片。第二，多元運動模式，可透過AI體感偵測人體骨骼點，AR擴增實境呼叫健身教練陪練。第三，手勢遙控介面，智慧操控進化升級即時偵測手勢，遠端控制所需功能使用不費力。

第四，支援螢幕投放：手機畫面同步投放到電視、投影幕。第五，明星教練健身課程，提供百大明星老師進駐，隨選隨練不用預約。第六，自我數據追蹤，紀錄健身歷程，累積日月年等運動時數消耗卡路里及訓練課程等，豐富功能讓運動更易上手。

為歡慶「AR動滋動x Uniigym」全新升級上線，即日起至11月30日前下載「AR動滋動x Uniigym」App並完成註冊，即享有30天免費體驗；即日起至全台中華電信服務據點申辦「AR動滋動x Uniigym」服務年約方案，即享月租優惠價149元，一次申辦二年以上更享月租100元超值優惠。