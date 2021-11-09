系統電子（5309）公布第三季財報，前三季營收累計17.59億元，年增91.40％，稅後淨利0.50億元，年增158.82％，每股盈餘0.33元。公司也公告10月營收為2.21億元，月減3.91％、年成長83.50％，1~10月累積營收為19.82億元，年成長90.76％，受惠於綠能意識抬頭及胎壓偵測器（TPMS）需求穩健，整體營收呈現持續成長趨勢。

近期台灣也發生多次因未能有效分配及儲備能源，導致全台缺電的緊急狀況，由此得以見得，過去要多少生產多少的發電模式已不再適用，唯有在非尖峰期間發電並儲存下來，才能有效的在尖峰時期作使用，並藉以趨緩儲備用量不足的問題。因此不論是考慮到未來經濟發展或是環境保護問題，國內各大企業及政府單位紛紛投入儲能設備的建置，希望透過智慧儲能電網的建立，能夠加速ESG的發展，進而避免非預期性的重大損失再次發生。

儲能設備供應商系統電表示，在氣候急速惡化的現今，公司也積極推動在ESG永續發展上，除了建立與全球一致的理念外，也希望透過提供具有高性價比的儲能設備，以及在儲能方面多年的豐富經驗，讓國內可以有更多企業透過較無負擔的方式，與系統電一起響應ESG政策，為地球盡一份心力。

此外，系統電除了領先同業的儲能設備外，在公司另一營運主力的藍芽Bluetooth胎壓偵測器（TPMS），同樣也是能夠達到永續環境及節能減碳的一大功臣，因為只要使用藍芽胎壓偵測器，就可以有效省去接收器及排線的重量及成本。而根據計算，若是將傳統的RF胎壓偵測器（TPMS）更換成藍芽偵測器，每台車在重量上約可減少1~1.5公斤，而以目前全球裝有傳統胎壓偵測器（TPMS）的車輛來計算，保守估計可減少超過數千萬公斤的重量。

另外，透過零組件優化可有效降低製程產生的碳排放，因此當RF胎壓偵測器（TPMS）換成藍芽胎壓偵測器（TPMS）後，能讓汽車產業不只在產品使用階段，而是從生產就開始達到節能減碳的目標，並進一步強化及打造綠色製程產業的競爭力。

法人表示，節能減碳及環境保護議題，將是未來企業在營運上最重視的一環，不論是開發、生產、製造、回收等，全都與碳排放息息相關，這樣的趨勢也為系統電的未來發展帶來助益，因為系統電不論是儲能設備抑或是胎壓偵測器（TPMS），都將在未來從需要變成必要，再加上全球淨零、碳中和意識抬頭，成為系統電未來營運成長動能。