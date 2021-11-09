傻子與白痴主唱蔡維澤。（相信音樂提供）

傻子與白痴《Year of Fate》新專輯巡演從深圳起跑。（相信音樂提供）

傻子與白痴發行全新專輯《Year of Fate》，日前釋出首波單曲〈OY〉MV，在YouTube上架一周破百萬點擊次數，MV沒有劇情、沒有敘事結構、沒有為什麼，團員一致表示：「主要是為了呼應這首歌的音樂氛圍，加強荒謬感、幽默感、以及疑問的感覺。」

MV十分無厘頭，無論是公雞、樂高的入鏡、隨著節奏舞動的外國臨演、還在化妝的團員，甚至是工作人員放煙火的穿幫，還緊張到煙火倒了的鏡頭，許多不明所以的有趣劇情，讓人看了會心一笑，甚至連主唱蔡維澤在微博寫道：「沒有拍過很多MV，但絕對是最荒謬的一次。」

傻子與白痴正在進行《Year of Fate》巡迴演出，從深圳起跑，鼓手徐維均說：「這次巡演，我覺得是要演的開心，玩的開心。」吉他手鄭光良也說：「某場中，我們在台上演出，台下有位觀眾手舞足蹈的，沉浸在音樂里，整個狀態自得其樂，讓我印象比較深刻，也會讓我更有狀態。」巡演台灣場次也在安排中，請歌迷密切留意官方訊息。