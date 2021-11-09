↑安雅泰勒喬伊在《迷離夜蘇活》展現迷人的60年代風華。（UIP提供）

↑湯瑪遜麥肯錫在《迷離夜蘇活》飾演夢想成為時尚設計師的大學新鮮人。（UIP提供）

在《后翼棄兵》中迷倒全球劇迷的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），即將在新作《迷離夜蘇活》再次提醒大家為什麼愛上她。安雅在片中飾演1960年代倫敦紙醉金迷世界中懷有星夢的歌手，片中不僅大秀各式復古舞蹈，還親自以慵懶歌聲演唱1964年的經典老歌〈Downtown〉，她在Instagram上開心說：「60年代的歌曲是我愛上音樂的原因，所以當導演讓我試唱時，我開心極了！」

安雅在《迷離夜蘇活》中的每套服裝，都會讓喜愛復古風的女孩倒嘆一口氣，搭上她「精靈系」的外貌完全無違和展現60年代的時尚。導演艾德格萊特（Edgar Wright）透露，當初劇本尚未完成前，一開始屬意由安雅演出女主角「艾洛絲」，但發現第二女主角歌手「珊蒂」更適合她，安雅讀完劇本也認同，甘願讓出女主角位置，她在店影倫敦首映時說：「艾德格，謝謝你那麼多年前告訴我這個充滿霓虹燈光的鬼故事！」

如果說《迷離夜蘇活》提醒大家為什麼愛上安雅，那該片也會讓影迷知道為什麼應該要愛上女主角湯瑪遜麥肯錫（homasin McKenzie），年僅21歲的她，在片中精湛演出有靈異體質的大學新鮮人「艾洛絲」，意外被捲入一場橫跨60年的駭人慘案，片中她時而甜美稚氣，時而性感強悍，展露出亮眼的潛力。

由於湯瑪遜在片中與安雅是一體兩面的存在，兩人經常出現在鏡子的兩側，因此湯瑪遜花了很多時間與安雅相處，一起練舞與練唱，她也常默默觀察和學習安雅的演出方式，模仿她的舉手投足，「她真的是一位非常漂亮且很有才華的藝人」。

《迷離夜蘇活》敘述胸懷大志的服裝設計師艾洛絲神秘地回到了1960年代，遇見一位光彩奪目、夢想成功的歌手珊蒂，但表面的光鮮亮麗並非全貌，過去的夢想開始崩壞，讓艾洛絲陷入更深的黑暗與危機。《迷離夜蘇活》將於11月12日在台上映。