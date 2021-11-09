防衛世界(Defense World)報導，韓國海軍最新的1艘2800噸巡防艦，被訂名「天安號」(FFG-826)，這名字也是11年前遭北韓水雷擊沉的巡防艦之名，重新訂名也有紀念的意味。

這艘新的天安號，是大邱級巡防艦(Daegu-class frigate)的7號艦，下水儀式在韓國東南方蔚山市的現代重工造船廠舉行。

大邱級是韓國海軍第2代造艦計畫( FFX Batch-II)中的一部分，它是一種輕型巡防艦，擔任近岸護衛任務，韓國海軍採購8艘大邱級，用以更換舊的 1500 噸護衛艦和 1000 噸輕型護衛艦，用以更換1500噸的浦項級巡邏艦(Pohang-class corvette)。

大邱級的主要武裝在制海與反潛，包括1座127公釐艦砲、2具8聯裝垂直發射器(內裝海弓防空飛彈和反潛火箭)、2具4聯裝反艦飛彈，2具3聯裝反潛魚雷，以及拖曳陣列聲納系統。防空武器除海弓防空飛彈以外，另有1門20公釐方陣近迫武器系統(Phalanx CIWS)。天安艦預計將在2023年交付，並於次年服役。

2010年3月26日，天安艦與104名水手在兩韓邊界海域白翎島附近巡弋，突然艦底發生爆炸，隨後沉沒，造成46名水手陣亡。雖然北韓從始至終未曾發言，但韓國依據水手的證詞，也將天安艦打撈上岸，判斷是北韓小型潛艇的魚雷攻擊，天安艦屬戰爭受損軍艦。

韓聯社報導，天安號的定名與下水儀式，對於當年的襲擊倖存者、遇難者家屬具有象徵意義。但同時，天安號的艦長長崔元日（Choi Won-il）卻表示不會參加此次活動，以抗議韓國通信傳播委員會竟然不取締網路流傳的天安艦事件陰謀論。