國內靶材大廠光洋科(1785)爆出經營權之爭，以及董事長鬧雙胞；光洋科公司派今日召開重大訊息發表會，董事長馬堅勇表示上週五（11月5日）是在混亂中錯誤交付公司的大章與金鑰，但台鋼盟有違法之實，將會提出告訴。馬堅勇強調自己是光洋科正派的董事長，過去是，現在也是。光洋科為台積電供應鏈，馬堅勇指台積電破例關切此事件。

光洋科董事長馬堅勇今日重申，上週五是員工在混亂中錯誤交付公司大章與金鑰，才導致雙胞董事長之亂。馬堅勇指台鋼盟有三個違法；上週五在董事會的臨時動議列舉他個人的三大罪狀，他以5比4被解任。根據上市櫃議事規則是嚴重違法。近期也將對台鋼陣營提告。

光洋科因為是台積電供應鏈，這次經營權之爭，受到市場關注。馬堅勇今日表示，公司經過40年才磨一劍，目前該公司的產品全世界只有五家，二家在歐洲，二個在日本，光洋科提供台灣半導體材料的在地化，這次也獲得包括台積電，35半導體等公司的關切；他指出，不能代表台積公司發言，但獲台積公司高度關切。

光洋科爆出經營權之爭，馬堅勇強調會達成工作目標，不讓客戶失望。會拿出成績單，不信公義換不回。

不過記者會後，有自稱是台鋼盟現任董事長王炯棻的發言人表示，玉璟改派法人是由公證人公證，董事會當天也經公司律師與會計師確認，才進行投票，全程都有錄音錄影，但金鑰祕瑪被公司派更改。

上週五（11月5日）光洋科突然發布重訊，董事長馬堅勇突然遭撤換，改由市場派台鋼集團的王炯棻接任董座，週日（11月7日）又再發布重訊宣布，馬堅勇被解任的決議無效。

上週五，光洋科董事會上，公司派董事突然提案12月27日召開臨時股東會，引起市場派台鋼集團不滿，臨時將董事玉璟法人代表更換為王炯棻，台鋼以5比4表決，取代現任經營團隊馬堅勇，並發布重訊。

公司派週日發布重訊澄清，馬堅勇被以臨時動議解任董事長職務，違反公開發行公司董事會議事辦法第3條第4項規定，並質疑王炯棻是玉璟法人代表的合法性。

公司派今日再度強調，王炯棻被委任玉璟法人代表的合法性，並強調已和玉璟唯一股東杰拉德取得聯繫，並無更換玉璟公司法人代表，公司代表人仍為經卓穎，王炯棻等人召開違法臨時董事會。