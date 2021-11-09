科妍(1786)與俄羅斯醫美通路集團Sistema Plus JSC公司(Sistema)簽署5年期透明質酸皮下填補劑供貨合約，進軍歐亞經濟聯盟。科妍指出，旗下HYADERMIS、 FACILLE 及ANIMERS等系列醫美產品皮下填補劑，已在台灣、中國大陸、印尼、歐盟及日本等地銷售，現透過Sistema集團進軍俄羅斯市場，旗下醫美產品全球化佈局更趨完整。

科妍指出，俄羅斯知名醫美通路集團Sistema Plus JSC公司(Sistema)簽署五年期透明質酸皮下填補劑供貨合約。以俄羅斯為首之歐亞經濟聯盟(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等)，再加上周邊東歐如捷克、立陶宛、愛沙尼亞和羅馬尼亞等國家超過2億人口，醫美市場需求近年快速增加，前景看好。

科妍指出，公司擁有高度研發製造能力及產品競爭優勢，結合Sistema優異行銷業務能力，將有助於前進歐亞經濟聯盟及臨近之東歐各國，為營運添動能。