大毅(2478)站穩晶片電阻領域，將產品朝保護元件及感測元件佈局，成果逐漸顯現，今年前3季保護元件及感測元件佔比已達35%，展望明年，大毅表示，雖然第4季客戶庫存水位較高，正處於庫存去化中，但庫存去化及車用IC等供貨正常後，拉貨力道就會恢復，審慎樂觀看待明年銷售狀況。

大毅今天舉行線上法說會，大毅產品主要為晶片電阻(厚膜晶片電阻01005~2512、抗硫化晶片電阻0402~2512、高壓電阻及高精密薄膜晶片電阻0402~2512)、晶片排阻(0201 0402 0603)、4P2R、8P4R及10P8R(NB模組)及保護元件與感測元件(晶片保險絲、靜電抑制器、電流感測元件)三大部分，目前主要廠區在台灣、大陸蘇州及東莞、東南亞的馬來西亞及印尼，公司亦規劃在越南地區設廠。

大毅表示，公司近幾年積極切入保護元件及感測元件領域，今年前3季感測元件佔比已從2019年的29%拉升至35%，公司目標是明年保護元件及感測元件佔比能達40%，晶片電阻佔比降至60%。

受到客戶端缺料影響，大毅今年第3季合併營收為15.71億元，季減4%，營業毛利為4.54億元，季減7%，由於稼動率下滑，單季合併毛利率為28.95%，季減1.13個百分點，營業淨利為2.64億元，季減23%，稅後盈餘為2.29億元，季減18%，單季每股盈餘為1.61元；累計前3季合併營收為48.08億元，年增20%，營業毛利為14.11億元，年成長46%，合併毛利率為29.36%，營業淨利為9.25億元，年增48%，稅後盈餘為7.59億元，年成長25%，每股盈餘為5.32元。

大毅表示，第4季因客戶端庫存比較高，加上大陸限電及主動元件缺貨問題，拉貨動能沒有那麼大，目前公司自身庫存天數約兩個月，算健康狀況，ASP也持平，看好明年通訊、工控及車用電子需求，預期客戶庫存去化及車用等IC供給正常後，拉貨力道就會恢復，審慎樂觀看待明年銷售狀況。

大毅預估，2022年消費性產品佔比將由今年第3季的37%降至35%，通訊將由18%成長至21%，電腦週邊佔比將從21%降至16%，工控佔比將由14%上升至15%，車用電子將從6%上升至10%，其他約佔3%。