秘魯女性麥迪娜（Lina Medina）是目前已知全球年紀最小的媽媽，1939年生產時只有5歲。

全世界年紀最小的媽媽是秘魯女性麥迪娜（Lina Medina），她在5歲時產下長子，兒子長到10歲才知道原來大5歲的姊姊是親媽。據悉麥迪娜3歲時就開始有月經，4歲時胸部幾乎已經發育成熟。

英國《太陽報》（The Sun）報導，全世界年紀最輕的媽媽是秘魯女性麥迪娜，她在1939年5月14日誕下體重約6磅（約2720克）的兒子，當時她才5歲。

報導指出，麥迪娜的母親先是注意到女兒腹部愈來愈大，麥迪娜也抱怨肚子痛，醫生起初以為是腫瘤，檢查後才發現麥迪娜已經懷孕7個月。

醫生進一步檢查發現麥迪娜有成熟的性器官，診斷出她罹患「性早熟症」（Precocious puberty）。

她的母親說女兒3歲就有月經，4歲時胸部幾乎已經發育成熟，不過秘魯的另一篇醫學報告則指，麥迪娜8個月大時就有月經，與麥迪娜母親的說法矛盾。

由於骨盆太小，麥迪娜最後是以剖腹產誕下兒子，取名傑拉爾多（Gerardo），以感謝接生的醫生。

Inside story of world's youngest mom5 who gave birth in mountain village https://t.co/zX2e9QEJnL — The US Sun (@TheSunUS) November 8 2021

至於孩子的爸是誰？現在已經變成懸案，醫生說麥迪娜4歲就受孕，沒有人知道當時是誰侵犯她，她的父親帝布雷洛（Tiburelo）曾在孩子出生後被捕，不過後來因為缺乏證據獲釋，每當被質問是否侵犯女兒時，他也總是強烈否認。

曾在醫學期刊撰寫這起案例的伊斯卡梅爾（Edmundo Escomel）指出，當被問到孩子的父親是誰時，麥迪娜都「無法給出準確的回應」。由於年紀太小，專家也認同5歲孩子可能不知道誰讓她懷孕。

傑拉爾多一直到10歲時才知道大5歲的姊姊是他的親生母親，他在1979年因骨病變病逝，享年40歲。

全球最小媽媽麥迪娜（Lina Medina）。

5歲的麥迪娜生產時，曾獲得包括《紐約時報》（New York Times）在內等國際媒體報導，當時秘魯政府也承諾會在財務上支持麥迪娜一家人，當時她與8個兄弟姊妹居住在海拔7400英尺高的安地斯山脈村莊，那裡是秘魯最貧困的區域之一。

不過長大後的她轉為低調，拒絕接受媒體採訪，因此沒人知道她的現況，如果她仍健在，現在已經88歲。

外界所知的是，她在1970年代和丈夫勞爾（Raul）結婚，婚後產下1子。

路透社曾在2002年試圖採訪麥迪娜，當時已經68歲的她與丈夫住在首都利馬（Lima）犯罪叢生的「小芝加哥區」，房子相當狹窄。勞爾代麥迪娜婉拒採訪，不過表示麥迪娜5歲生產時並沒有受到政府的幫助，麥迪娜本人也懷疑政府真的會在財務上給予支持，。

麥迪娜5歲生子的醫學奇蹟也屢屢被外界質疑是騙局，不過報導指出，醫生有X光片及檢驗，證明她真的懷孕。也有研究顯示，受到性侵犯的女孩可能會比其他人更早進入青春期，加速性早熟。