夫妻另一半若出軌，許多人都會找徴信社抓姦，但南韓一名綠帽夫，拍到老婆與小王躺在床上甜蜜依偎的照片，本以為可做為提告求償的證據，卻因忍不住情緒激動，動手打了妻子與小王，最後吃上違反性暴力官司遭起訴，法官審理後將他判罰300萬韓圜（約新台幣7萬元）。

據《朝鮮日報》報導，家住蔚山市的一名53歲已婚男子與妻子感情不睦，妻子甚至離家出走，他懷疑妻子出軌，便在2020年8月跟蹤妻子，果然目睹妻子走進一間套房。

人夫起初不動聲色，跑去拿了一個長梯架在建築物外牆，爬上去在套房的窗戶外，看到46歲妻子全身只有上半身穿著一件內衣，與一名51歲男子躺在恩愛，氣得拿出手機錄影，再衝入房內把2人痛打一頓，最後為了抓姦，反而吃下擅闖民宅、不法拍攝與傷害罪等官司遭起訴。

人夫一審被法官認定擅闖民宅與傷害部分有罪，判處200萬韓圜（約新台幣4.7萬元）罰金。另拍到妻子半裸與小王依偎躺床影片，法官認為，女方當時雖然只穿著內衣，但是身體都被棉被包住，只露出手臂，影片中也沒有任何性行為的畫面，這部分判決人妻無罪，但拍攝影片的人夫有罪，判罰100萬韓圜（約新台幣2.3萬元）罰金，總計判處300萬韓圜（約新台幣7萬元）罰金。