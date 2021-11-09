（進口包裹示意圖。圖／林昱均）

財政部關務署表示，民眾跨境網購、親友餽贈或透過代購進口物品，如果是食品、健康食品、藥品、動植物產品等，必須經由主管機關查驗合格進口，而且要採用「一般進口報單」辦理通關，不能以快遞簡易申報單方式通關。

為保護國人健康及產業，基於政策目的，我國對特定貨品有輸入規定，例如維他命、益生菌、魚油、貓狗食、醫療器材等，但因為輸入規定繁多，關務署建議，民眾在申請進口前可至關務署官網的「貨品輸出入規定」查詢。

如果民眾跨境網購食品、藥品等未檢附主管機關輸入規定，將無法立刻提領貨品，甚至依規定必須被要求退運、聲明放棄或遭裁罰，將影響通關。

財政部關務署舉例，民眾網購保健藥品時，應注意藥品成分標示、包裝數量及藥品主管機關規定。因部分高劑量維他命或保健食品在國內被列為藥品，民眾應向主管機關申請輸入許可文件後才能放行，民眾也可善用衛生福利部食品藥物管理署網站「個人輸入自用藥品規範專區」查詢相關規定，並且線上申辦「個人自用藥品專案進口申請」，以利貨物快速完成通關程序。