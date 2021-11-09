PChome網路家庭今年雙11有著旗下跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，自10月中宣布結盟日本最大二手交易平台「Mercari」，成為全台唯一與其全站串接的電商後，已帶動比比昂站上近3周整體訂單數及GMV，比9月同期激增逾120%，而現再宜布與日本平價連鎖藥妝店巨頭「SUNDRUG」攜手開啟「隨選即買」跨境直購服務，以滿足消費者不能遊日，也能買到日本藥妝的心願。

即日起只要透過比比昂即可盡情採購日本SUNDRUG官網上超過1萬6000款藥妝品，包括台人遊日最愛買的健康保健食品、美妝保養品，商品價格不僅均與日本同步，與同業相比更有著高價差的低價優勢，主打各項收費透明，同時提供業界最低的日本空運費1kg/100元，以國內宅配費率，即能天天買到日本直送、免自行報關的服務，還有「零風險．五大購物保證」；30日前推出單筆訂單滿日幣1萬元即享免國際運費的限時優惠。

花王蒸氣眼罩12枚 x 3組，大國藥妝定價日幣2940元，於SUNDRUG上定價為日幣2689元。（比比昂提供）

休足時間18枚 x 2組，大國藥妝定價日幣1596元，於SUNDRUG上定價為日幣1441元。（比比昂提供）

另為歡慶比比昂服務上線2周年，本月站上包含日本的Amazon、Mercari、Yahoo、Sofmap、SUNDRUG、樂天，還有美國Amazon、eBay，歐洲精品等海外代標代購服務，祭服務費0元、免國際空運費、狂撒購物金、Pi拍錢包付款最高回饋14%、開箱分享最高賺¥2300購物金等共12大優惠活動。

（PChome提醒：購買藥妝商品之數量及相關規範需依據台灣食藥署及海關公告為準）