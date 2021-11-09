殲10。（中新社資料照片）

最近兩岸情勢緊張，有專家就比較中國大陸裝備最多的殲10以及台灣的主力戰機F16，發現兩款戰機的導彈掛載點有所不同。

周子定在其Youtube頻道《探索時分》表示，中國大陸裝備最多的四代機是殲10，而台灣的主力戰機是F16。這兩款戰機同為四代機，又都是輕型機。他比較了殲10和F16的掛載能力，看哪一架戰機可以掛載的導彈比較多。

周子定指出，殲10總共有11個掛點，F16有9個掛點。但是殲10雖然有11個掛點，但是只能掛4枚導彈。換言之，殲10機翼各有3個掛點，機腹有5個掛點，但機腹中軸線掛點和機翼靠機身的兩個掛點，只能掛副油箱，不能掛載導彈。

他分析有兩個原因，一是殲10內部載油量較少，只有2.9噸，如果只依靠內部燃油，作戰半徑和航程就太短了。

第二個原因，殲10結構設計，機翼下方靠近機腹的兩個掛點不能掛載導彈。至於機腹下方4個掛點，因為飛機起落架設計的問題，不能攜帶導彈，只能攜帶炸彈。

如此算來，只有機翼最外側兩個掛點可以掛載導彈，加起來就是4個掛點，且因為重量限制，最外側只能攜帶輕型空對空導彈，一般是霹靂10，另外兩個可以攜帶霹靂15。

簡而言之，殲10在外觀上有11個掛架，但只能攜帶4枚導彈，包括兩枚短程和兩枚中程導彈。

另外，至於F-16的掛載能力，周子定則介紹說，因為機翼設計和引擎推力，可以攜帶8噸的武器，總共有9個掛點，每個都能掛載導彈，包括機翼尖可以掛載武器，兩個機翼下方各有3個掛點，機腹下方還有一個掛點。機翼下方還可以換成複合式掛架，在「野獸模式」下，F-16最多可以攜帶15枚導彈。殲10只有機腹中間可以攜帶複合式掛架，因此殲10最多攜帶6枚導彈升空。