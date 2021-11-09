台東縣政府舉辦的國際 衝浪賽將於24日登場，女選手力與美的展現，是攝影玩家捕捉的「嬌點」。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦的國際 衝浪賽將於24日登場，女選手力與美的展現，是攝影玩家捕捉的「嬌點」。（莊哲權攝）

2021國際衝浪公開賽，將於11月24日至28日在台東縣東河鄉金樽漁港舉行，近日已有不少好手前去「試浪」，許多攝影玩家更是摩拳擦掌，卡位準備獵取「嬌點」，有民眾建議縣府舉辦衝浪攝影比賽，以便吸引更多人來台東，振興後疫情時代的經濟。

台東縣政府舉辦「台灣國際衝浪公開賽」今年邁入第11年，將從11月24日起連5天在金樽漁港展開精采賽事，不少攝影好手都已經摩拳擦掌，準備捕捉選手與浪共舞的精采一瞬間。

陳姓攝友表示，最近每逢周休金樽港海面上已有許多選手試浪，由於非正式賽事，選手較能盡情揮灑，特別是穿著比基尼的嬌娃站上浪板，展現曼妙身段及高超技術，力與美的結合，更是攝影玩家獵艷的「嬌點」。

他說，每年台東衝浪比賽總是吸引不少攝影愛好者前來卡位，其中不乏有外縣市的攝影學會揪團共襄盛舉，因此建議縣府舉辦攝影比賽，獎金不用太高，重點是玩家們就有藉口「請假」來台東住個3、4天，可以振興後疫情時期台東經濟。

台東縣政府表示，雖然受到疫情影響，外國選手無法來台東參賽，但縣府仍然持續與世界衝浪聯盟（WSL）合作，讓台灣成為2021年WSL全亞洲唯一舉行衝浪賽事的國家，並且比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播。

此外，縣府於20日至28日在杉原海水浴場加碼舉辦「東浪嘉年華」，引進巨型風箏展演、直立單槳（SUP）競速、沙灘排球和沙灘電影院等主題活動，並與「北藝大-舞台動力實驗室」合作，打造「史都華衝浪平台」，讓民眾在室內就可體驗衝浪快感。