↑艾莉絲伊芙坦自己不會用這類人工智能機器。（采昌提供）

↑艾莉絲伊芙在《毀滅倒數》化身獨居宅女。（采昌提供）

科幻驚悚新片《毀滅倒數》透過腦洞大開的未來科技狂想，闡述人類過度仰賴科技後的危機。在《辣妹愛宅男》、《闇黑無界：星際爭霸戰》等片展現火辣身材的英國性感女星艾莉絲伊芙（Alice Eve）新作化身宅女，將像智慧語音助理般的人工智慧機器奉為信仰圭臬，天天對著機器禱告，艾莉絲坦言自己也是3C重度使用者，「每天早上我都跟自己說：『不要看手機！』我必須花時間不斷與科技分離，這很累人，戒掉咖啡反而還比較容易」。

艾莉絲在《毀滅倒數》痴迷名叫「神」的人工智慧機器，「神」不僅會計算她每天犯錯的次數，更不斷提醒她要如何向上天禱告，並讓她為自己的錯誤行為負責，密切注視她的一舉一動，而她也被「聲控」得理所當然，直到某天，「神」因為系統更新而故障，讓她的人生開始頓失所依。

身為科幻迷的艾莉絲，坦言在現實生活當中會盡量避免使用這類智能設備：「我認為這個設備並沒有幫助她，反而讓她陷入困境。做一個好人很重要，但這並不會讓生活變得更美好。」她認為自己的角色迷失、孤獨、與自己脫節，本來應該更加依賴自己的時候，她卻變得過度依賴其他東西，甚至對與真人交流意興闌珊，也讓艾莉絲深刻思索過度依賴科技可能造成的恐怖下場，「我們確實對科技有很大的信心，它在很多方面讓我們團結在一起，但也許不要太過相信」。

由於角色時常活在自己的世界裡，不願與其他人互動，這也讓艾莉絲在拍攝時常常關在房間裡，一個人對著機器自言自語，「關在小空間對著一個機器演戲，這樣的情況並不常見，不過我還挺喜歡這樣的嘗試。而且除了工作人員，我沒有機會跟其他人互動，這也讓我可以進到角色的內心當中，去想像她的生活與故事。我喜歡把這些東西稱為反烏托邦的未來，我不覺得那很遙遠，我認為在很多方面，科技讓我們找到相互制約的方式」。

為「神」這個人工智慧機器擔任配音艱鉅任務，則落在英國男星詹姆士達西（James D’Arcy）的「聲」上，在漫威影集《卡特探員》飾演管家的詹姆士，在《毀滅倒數》一開始狂撂勵志小語鼓勵女主角，掌管對方的生活與身心發展，但人工智慧系統更新後性格大變，詹姆士達西也將展現故障前後的兩種不同聲音表情，雙聲道表現精彩。《毀滅倒數》將於11月19日在台上映。