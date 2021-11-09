儒鴻(1476)今舉行法說會，儒鴻副總羅仁傑表示，反應今年以來上游原物料價格走揚，公司已經在年中就開始調整產品價格，價格調漲對ASP的影響，會在4Q至明年首季陸續對營收有較明顯的影響。以3Q而言，布品的ASP有個位數的成長，而成衣ASP是低個位數成長。今年上游原物料的漲價情況，POLY約調漲15~18%，尼龍66漲14~16%，尼龍6漲約13%。

羅仁傑強調，目前客戶回補庫存的力道強勁，明年首季呈淡季不淡，會很強勢。對於法人關心的越南復工情況，羅仁傑表示，返工率和工廠效率是營收的關鍵，目前看來返工率理想，越南返工約7~8成，但工作效率需2周時間逐步調整。越南10月20日開始有大幅開放工人回來，11月可看出效率提升。至於在工廠效率方面，要看政府開綠燈（指解除封鎖），開紅燈的時間（指封鎖），若開綠燈的秒數長，工廠效率就能提升。

在新產能方面，印尼一廠已在3Q建廠完成，10月底新招募950名工人，年底人數達1800~2000人，生產線可達8~9成。印尼二廠估明年六月底前蓋好、招工。合計印尼一廠和二廠明年初估年產540萬件成衣，對全年營收貢獻約8000~1億美元。

對於東南亞地區的工資連年調漲，儒鴻表示，越南部分今年已經改為由企業和工團協商，明年越南的工資調漲約1~2%，小於過去幾年5~6%的漲幅。今年因疫情關係，很多小廠都退出市場，也因此釋出了較多的勞動力。儒鴻在招工方面是願意支付較高薪資給具有技術的求職者，另外，公司也輔以自動化來增強生產結構。