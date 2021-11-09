房地產短時間內經歷一段房價大幅上揚，民眾購屋申請房貸時也會發現，申請房貸的困難度增加了，銀行面對上漲又急又快的房價，也面臨房價估不到的問題，信義房屋不動產企研室指出，要等到新的實價揭露案例多一些，銀行的估價才有辦法跟上，目前包括新竹、台中、台南與高雄，都陸續有估價跟不上的現象發生。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前銀行「正式」進件受理的案件，大概八成以上還是估得到成交價，但問題是很多案件業務接收到「預估」後，發現估不到價格就不敢受理，等於在前端就被篩選掉很多估不到價格的案件，以前房價短時間上揚也會出現類似的現象，但這次不僅房價上漲速度很快，而且從北到南分佈區域之廣，即使在過去也相當罕見。

據今年第三季的信義房價指數顯示，過去一年五都(不含台南)加上新竹的房價上漲幅度達5%~26%，漲幅最大的是新竹的26%，一千萬的房子一年房價上漲高達260萬元，漲幅超過20%的自備款，漲幅第二名的則是台中市的15%，其次是桃園的12%，高雄漲幅也接近1成，雙北則漲幅相對較小，台北上漲5%，新北上漲7%，由此可見這波房價上揚是全面性的。

實價2.0上路後，銀行或者估價師都會參考實價揭露的案例價格，不過最近漲勢太快，與現在揭露的房價有段差距，因此要等到有更多的實價紀錄，針對房貸案件的估價才能夠慢慢跟上，但若是漲勢不止，估價恐怕短時間內還是會有估不到的問題。

曾敬德建議，因為近期房價上漲幅度明顯，建議在簽約之前就先找銀行做評估，每間銀行可能估價結果不盡相同，可以多找幾間，簽約後才找銀行評估，若是房貸成數不足，可能會增加籌措自備款的資金壓力。