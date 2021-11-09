國民黨鳳山區議員李雅靜出奇招反將一軍，今（9）日傍晚改掛「不要聽他們鬼扯」新看板，並用箭頭朝綠營的看板，雙方掀起看板大戰，爆發濃濃火藥味。（柯宗緯翻攝）

四大公投點燃地方藍綠戰火！民進黨高市議員擬參選人蘇致榮昨直搗黃龍，選在國民黨前鳳山黨部掛起公投看板，上頭還有未撤下的國民黨黨徽，藍軍痛批吃豆腐。原本也在同一棟建築物掛看板的國民黨鳳山區議員李雅靜出奇招反將一軍，今（9）日傍晚改掛「不要聽他們鬼扯」新看板，並用箭頭朝向綠營看板，雙方掀起看板大戰，爆發濃濃火藥味。

據悉，該棟建築前後歷經8次拍賣，國民黨去年底才以2384萬6000元標脫，當時傳出得標者疑為與綠營關係密切的「三禾資產公司」，黨內對「黨產賤賣變綠產」極度憤慨。

蘇致榮昨指出，目前這塊看板為民間所有，由於友人對於公投議題志同道合故才贊助這面看板，昨天進行施工，提醒國民黨及民眾，公投是民眾行使公民權利的管道，如今卻被國民黨操作成政治公投。

其實，目前該棟建築物門面柱子仍掛有國民黨市議員李雅靜的人像宣傳看板，李雅靜今天傍晚突然更換看板，將「與您一起創造我們的在地幸福」舊有看板，更換成「不要聽他們鬼扯」、「反萊豬有錯嗎？」、「1218公投票，四個都同意，台灣更美麗」的新看板，並標上箭頭指向綠營看板，藍營基層一片叫好。

李雅靜強調，高達6成多民意反對含有萊克多巴胺的豬肉製品，更害怕禍害下一代子孫，然而民進黨政府卻一意孤行、不顧多數民意反對，強行開放進口，讓民眾不得不透過公投表達反萊豬護健康，闡述心聲。

李雅靜提到，各項民調顯示多數綠營支持者也反萊豬，民進黨大概是怕面對多數民意反彈，才會上至總統下至地方民代，全體總動員，就怕公投過關，代表民意對民進黨不信任，更恐危及2022大選，才窮盡蠻荒之力反撲。