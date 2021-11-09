受到全球矚目的中美元首高峰會已達成原則性協議，據白宮發言人表示，中美視頻峰會已經達成原則性協議，工作層面的討論正在進行，以確認視頻峰會的相關細節。至於確切日期則尚未敲定，僅原則上在年底前舉行。

據外媒報導，白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上表示，我們已經與中華人民共和國達成原則性協定，習近平主席和拜登總統將在今年（2021年）年底前舉行虛擬的雙邊會晤。

尚皮耶說：「這是中美兩國持續努力的一部分，以負責任的方式管理兩國之間的競爭，這不僅僅是尋求具體的成果而已，這是必須澄清的一點。」

尚皮耶表示，有關中美視頻峰會工作層面的討論正在進行，以確認視頻峰會的細節，但現在沒有任何新的消息，也無法宣佈峰會具體日期。至於外傳美俄總統可能在年底前會晤，發言人說，沒有關於這方面的消息。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）今年10月與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士蘇黎世舉行會晤後，宣布中美兩國元首可能在年底舉行視頻會談。美國總統拜登11月2日在英國格拉斯哥聯合國氣候峰會結束後的新聞發佈會上證實，他計畫與習近平舉行視頻峰會，但峰會的日期尚未確定。