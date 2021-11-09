桃園市楊梅警分局楊梅派出所39歲張姓警員，本月6日凌晨在國道1號南下林口路段發生自撞車禍，國道警方進行酒測，酒測值達0.51毫克，案件發生後警察局立即召開人評會決議從重處分記1大過，另外，國道警還意外在車上發現一隻用警用贓證袋裝著的手機，張則辯稱是他準備要送到地檢署入庫，對於他的說法楊梅警分局也在調查中，也說之後會依相關法規進行懲處。

楊梅警分局表示，張姓警員今年6月由桃園警分局偵查隊偵查佐調任楊梅派出所警員，查該員11月5日為休假期間，於晚間11時許在新北市三重地區與友人在燒烤店聚餐，直到隔日凌晨4時許聚餐結束，他竟違反規定自行開車返回桃園區住處，不慎在路上發生自撞事故，而他的酒測值達0.51毫克，因事證明確，已依公共危險罪嫌送辦，事後也記1大過懲處。

至於國道警方在張男車上發現用警用贓證物袋裝的的手機，張男說這是他在桃園偵查隊任內所查扣的物品，準備近日送到地檢署入庫，但是他從桃園偵查隊調任楊梅已長達半年時間，證物到現在卻還在他車上，對此楊梅警分局則表示，對張員行政調查時發現其涉及其他行政疏失，對於疏失部分分局目前尚在調查中，將等調查結果出爐後依相關法令規定辦理。

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