財政部北區國稅局表示，若個人因離婚自前配偶取得房地，例如離婚打官司、行使剩餘財產差額分配請求權等，未來在轉售該筆不動產時，可併計配偶持有期間，有效避開房地合一重稅。

依照房地合一稅現行規定，個人出售2016年後所取得的不動產，都要在移轉登記日後30天內完成房地合一稅報繳。

若適用房地合一稅制，持有不動產兩年內出售，其交易所得適用45％房地合一稅率；而持有兩年到五年間則適用35％；五年到十年為20％；十年以上為15％。

換言之，持有期間長短將會決定稅率高低，因此透過併計配偶持有期間，也能達到適度節稅效果。

另外，如果前配偶是在2016年以前取得該筆不動產，則配偶離婚取得不動產再轉賣，可適用財產交易所得舊制。

若適用財產交易所得舊制，土地交易所得免課稅，但房屋交易所得依房屋收入減除成本費用後計入個人綜合所得計稅，即為報稅季申報、適用現行5％～40％綜所稅率。

舉例來說，A在2017年1月以2千萬元購買一戶北市不動產，但因為A與配偶感情生變，最後在2021年離婚，配偶依民法規定行使剩餘財產差額分配請求權，最後取得該戶北市不動產，則持有期間為2017年1月起計算，只要配偶在2022年1月後再賣出，其交易所得即可適用20％稅率，不會落入五年內課重稅範圍。