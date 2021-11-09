金管會2021年前10月共開出294張罰單，比去年同期增加14％，罰鍰金額累積近2.65億元，則比去年同期成長14.5％，銀行局副局長童政彰強調，主要是立法院2020年通過銀行法修正案，將罰鍰上限由1000萬元拉高到5000萬元，今年前10月才會看起來罰鍰金額增逾8成，並非金管會嚴刑峻罰。

而2021年前10月銀行局、保險局及證期局金融罰單前三大共15家苦主出列，銀行局今年單一罰鍰金額最高是台新銀行因為理專挪用客戶資金額，被罰3000萬元；第二高是日盛金大股東建群投資（CTL）持股申報，未符合大股東持股透明行動方案，被裁罰金額2500萬元；第三名則是有二家併列，一是花旗（台灣）銀行防制洗錢及打擊資恐相關缺失，裁罰1000萬元；另一是兆豐銀行辦理房屋貸款業務所涉缺失，也是裁罰1000萬元。

銀行局因為法定罰鍰上限最高，因此單一個案罰鍰金額亦是三局最高，目前還沒有金融機構被罰到上限。

今年前10月銀行局共罰10案，總罰金額9289萬元，比去年同期多三案，金額增逾80％，增加4139萬元。

保險局今年前10月累計罰63案，比去年同期多二案，累計罰鍰金額已破億元，達1億540萬元，比去年同期少1.5％左右。

保險局今年罰鍰前四大苦主，第一名是台北富邦銀行因為銀行通路銷售保單的疏失罰900萬元，第二名有三家併列，即富邦產險、富邦人壽及美商安達產物，也因金檢相關缺失，各被罰600萬元。

證期局因有罰證券業及上市櫃公司，因此合計前10月已開出罰單221張，比去年同期增近17％，累計罰鍰金額6622萬元，同比則少8.6％左右。

證期局今年罰鍰金額前三大，共七家公司，罰鍰金額最高，是三家投信即群益證券、統一證券、復華證券受託辦理勞動基金全委投資的疏失，每家各被罰450萬元；第二是KY公司康友未依規定申報財報，處336萬元；第三有三家券商並列，即券商在證交所主機共置的疏失，處三家券商各被罰144萬元，即康和證、國泰證及永豐金證券。