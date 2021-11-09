關務署指出，進口盜版書籍可能造成民眾購物損失，尚可能涉及違反著作權法及商標法規定，請民眾務必留意，以免觸法。

近來有民眾誤信一頁式廣告或於網購平台以低於市價折扣金額購買促銷書籍，結果收到貨物才發現是盜版書，退換貨求助無門。

關務署也指出，海關近期於邊境查獲一批進口盜版外文書籍，經商標權人及著作權人鑑定後均認為侵權，海關最重將裁處三倍貨價罰鍰並沒入，且依商標法第97條規定移送司法機關偵辦。

根據我國著作權法規定，著作權人對輸入侵害其著作權書籍，可依著作權法第90條之1規定申請由海關先予查扣，等到取得民事法院判決確定，則由海關全數沒入；按海關緝私條例第39條之1規定，報運非屬真品平行輸入之侵害著作權書籍，處貨價三倍以下之罰鍰，並沒入其貨物。

關務署呼籲，我國個人與企業應尊重智慧財產權人心血結晶，共同維持公平貿易秩序，勿輕信購買網路上不合理之低價書籍，保障自身權益。