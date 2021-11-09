疫情爆發，2021年國銀力挺中小企業。金管會銀行局副局長童政彰9日公布最新統計，截至2021年9月底止，國銀對中小企業放款餘額達新臺幣8兆4680億元，前九月新增6556億元、達標率218％，全年是否續創新高，銀行局抱持「審慎樂觀」看法。

據銀行局統計，2020年全年（第十五期） 國銀辦理中小企業放款餘額達7兆8124億元，年增9144.88億元，寫下史上最高紀錄，對比去年設定新增3000億元的目標，達成率高達305％同樣為史上新高。

今年在疫情衝擊下，國銀更加大紓困力道，前九月就已超越去年同期。童政彰分析，今年前九月中小企業放款新增6556億元，已超過去年同期的6177億元，今年全年是否會創新高，銀行局採「審慎樂觀」態度。

不過，相較於今年8月單月就破千億元，9月單月月增僅748.65億元。童政彰分析，今年國銀對中小企業放款每個月增長幅度在300至700億元，只有5月、8月突破千億元，5月主要是因疫情紓困關係暴增，8月則是因疫情趨緩、中小企業相關接單意願提高，對資金需求也拉高，9月則回歸平均水準。

銀行局統計，截至2021年9月底止，國銀對中小企業新增放款前五大銀行為：華南銀行（617億元）、一銀（573億元）、合庫銀（559億元）、台企銀（475億元）、彰銀（420億元）。

銀行局統計，2021年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.40％，占民營企業放款餘額比率為69.40％，分別較上月底之比率增加0.20及0.22個百分點；中小企業放款的平均逾期放款比率為0.27％，較上月底減少0.02個百分點，也寫下歷史新低

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。