嘉義市社會企業創業女性李佩娟（左）、李美淑（右），欣喜有業師黃采燕（中）輔導創業。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠陪同入選社會企業創業的女性朋友，辦理營業登記。（廖素慧攝）

嘉義市政府評選出10組女性社會企業創業團隊，每隊頒給10萬元獎勵金，並由專家業師指導，10組團隊都向市府辦理營業登記，衝向在嘉創業的夢想之路，市長黃敏惠為他們加油，鼓勵他們勇敢踏實圓夢，寫自己的故事。

嘉義市政府今年舉辦「社會創新及社會企業創業競賽」，鼓勵女性及弱勢族群以創新思維及作法創業，總獎勵金100萬元，共有44組團隊參賽，評選出10組各頒發獎勵金10萬元作為圓夢基金，並由專家及業師輔導4個月。

黃敏惠表示，創業是很大的挑戰，10組團隊脫穎而出，接受為期4個月的輔導，從選點、產品開發、財務規畫到創業登記，非常不容易，嘉義市是可以讓人圓夢的城市，這10組團隊開發出特色產品，用創新及創意，讓女性經濟力在嘉義市綻放。

獲選團隊之一「晶淨」已製作棉布袋40幾年、傳承兩代，負責人李美淑說，他們家的棉布袋最大特色是純棉度80％以上、食品級的棉布袋，目前推出「嘉義神農事足浴包」，泡腳養生，以前是家庭式工廠，後來有單親、外配與中年婦女加入為員工，轉型社會企業後，希望開創家業有新局面。

入選者李佩娟說，烤玉米是很多人喜歡的小吃美食，團隊自創「金汁玉ya烤玉米」，把烤玉米製作成真空包裝，方便隨時食用，客人想吃美味不一定要大排長龍。

市府社會處表示，10組團隊都已辦好營業登記，11月21日下午2時將在中央廣場舉辦「好物邸嘉．社企家市集暨頒獎典禮」，歡迎大家來 市集，發現女性創業的創意。