今年更生美展在中市大墩文化中心登場，法務部常務次長張斗輝（左4）、台灣更生保護會董事長邢泰釗（右5）等人與會。（陳淑芬攝）

今年更生美展在中市大墩文化中心登場，主題作品「天問」創作者為目前在中監服刑的劉士羣。（陳淑芬攝）

今年更生美展在中市大墩文化中心登場，展出全國出監藝術達人創作及台中地區各矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓作品。（陳淑芬攝）

出監藝術達人朱國富展出大幅的「綠島風情」風景沙畫。（陳淑芬攝）

今年更生美展9日登場，今年美展主題作品為「天問」，創作者劉士羣自年少起逞兇鬥狠，因販毒被判24年，在服刑期間意外以藝術重啟新生，在10年內奪獎作品60多件。他說：「曾經遺失了自己，現在尋找的也是自己」，創作時全程虔誠雙膝下跪繪畫出代表「風、調、雨、順」的四大天王神像4件作品，歷經4個月苦繪完成，祈願上天庇佑眾生離苦得樂。

「2021更生美展」9日在中市大墩文化中心開幕，並發表作品集「天問」新書，展出全國出監藝術達人創作及台中地區各矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓作品。法務部常務次長張斗輝、台灣更生保護會董事長邢泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信、台中市府法制局長李善植及文化局主任秘書蕭靜萍等人與會。

今年更生美展主題是「天問」，長期從事矯正機關藝術教化的雕刻家黃映蒲分析表示，身在監所心靈的寄託常須藉助宗教，以教誨言語溝通。過去人們常祈求、請示上天保佑，但因應全球疫情反思延伸，面對全球充斥暖化、環境破壞等亂象，連上蒼、諸佛也要對人們提出詢問「你們都在做什麼？」。

主題系列作品「天問」的創作者劉士羣，目前仍在台中監獄服刑並未出席，透過書面文字表達他以藝術重生的心路過程。劉士羣表示，他高中就讀美工竹木工藝科，年少時逞兇鬥狠，休學後更闖進江湖刀光劍影的生活，因販毒等罪行被判24年徒刑。

「十幾年的鐵窗生涯，改變了我的人生和世界！」劉士羣在2012年參加台中監獄的「雕塑心靈之美」技訓班，習畫1年後陸續參加國內藝術比賽，拿下大小獎項高達35次。目前已服刑13年的劉士羣回首當年有感而發地說，他曾經無知、狂妄、不甘心、貪婪，付出的代價竟如此沉重，而他在獄中看似無望人生，透過學習藝術創作再找回自己。

劉士羣的「天問」4件系列作品，繪畫代表「風、調、雨、順」的四大天王神像。他創作時將畫紙置在監獄舍房置物箱，雙膝跪地恭敬作畫，一幅畫耗時約1個月，歷經4個月苦畫才完成，一路秉持虔誠的心祈求上天垂憐人間、庇佑眾生離苦得樂。

以全國出監藝術達人身份參展的朱國富，則展出大幅的「綠島風情」風景沙畫，光影生動的綠野海浪都是一顆顆沙粒刻劃出的風光景致。他不諱言地說，當年因涉販毒服刑，在法務部矯正署泰源技能訓練所開設美術砂畫班而走進藝術創作，離開監所10多年以藝術創作以及教學維生，重啟新生。

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