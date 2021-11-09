南投縣議員蔡孟娥、黃世芳等人，在議會總質詢時，關切物價上漲影響學校免費午餐菜色，「味噌湯看到豆腐像中樂透」，希望縣府調高經費改善；縣長林明溱當場宣布，明年起每餐38元調高至45元，預估1年增加5000萬元預算。

縣府提供免費營養午餐是德政，但是，許多家長反映學校營養午餐菜色欠佳，經常是三色豆、炸魚，菜湯也是清清如水，影響青春期孩子的成長。

林明溱指出，讓學生能吃得飽也能吃得好，比什麼都重要，縣府一定會負起照顧孩子的責任，繼續提供全縣國中、小學及公立幼兒園學生，繼續享有免費學校午餐，也會要求教育處嚴格把關食材品質。

林明溱表示，調高學校午餐每餐的價格後，預估每年將增加縣府5000萬元的預算，他已責成縣府相關單位積極尋找財源，從38元增加到45元；他也呼籲中央應放寬規定，不要因為是非法定社福支出，而扣縣府的一般性補助款，畢竟那也是社會福利的一環，中央做不到的，就由地方政府來做，才能實際全面的照顧到縣內孩子。

縣府教育處長陸正威表示，學校免費午餐從2009年開辦至今，目前學校午餐每人每餐38元，1年營養午餐費用支出約3億元，受惠師生人數約7萬4000人，由南投縣資源開發基金支應。

另外，針對議員張嘉哲關心運動場館、親子遊戲場及國民運動中心籌設問題，林明溱表示，已擇定舊縣議會位址興建國民運動中心，將結合綜合商場或大型會議中心等多功能使用，目前在設計規畫中，預計投入2億元經費。