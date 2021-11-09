19歲吳姓男大生與17歲男高中生相約到高雄柴山祕境沙灘探險，合拍裸照時，男高中生差點被吳男性侵，抓緊衣褲逃跑並向輔導老師求援。高雄地院依性侵未遂罪判吳男2年，考量雙方已和解，予以緩刑5年，但須進行240小時勞務及2場法治教育，可上訴。

吳男和男高中生兩人在網路上結識，2020年6月17日下午約好一同前往知名的柴山祕境探險，兩人經歷一番攀爬之後抵達無人沙灘，吳男竟慫恿男高中生一起脫光衣服拍照留念。

男高中生一開始還害羞不好意思，只脫掉上衣、穿著內褲，但全身脫光的吳男故意走入海中，要男高中生也把內褲脫掉以免弄濕。男高中生不疑有他，全裸走進海中還與吳男拍下合照。上岸後，吳男竟想就地與男高中生發生關係，嚇得男高中生趕緊套上衣褲逃離，在學校輔導老師協助下報警提告。

吳男坦承拍裸照但否認性侵，但法官持驗傷報告，強調男高中生的內褲驗出吳男DNA，認定吳男性侵，加上兩人裸照未刪仍留在手機裡，最後依性侵未遂、引誘少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判吳男2年，考量雙方已和解，予以緩刑5年，但須進行240小時勞務及2場法治教育，全案可上訴。