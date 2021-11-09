前高雄地方法院法官、現法丞律師事務所長陳樹村（右）9日出席國立高雄大學「卓越講座」，高雄大學校長陳月端到場致意。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

前高雄地方法院法官、現法丞律師事務所長陳樹村9日出席國立高雄大學「卓越講座」，分享從法官到律師生涯中，經手各類訴訟案件經驗，他提醒學生除了精進專業，更重要的是培養解決問題的能力、突破思考慣性，以及逆向思考。

「簽名、蓋章、按指印哪種才有法律效力？」陳樹村演講開始就開門見山，這問題的答案是「依據民法，只要出於自由意志同等效力」。他還旁徵博引可追溯至文藝復興時期人本主義精神的展現。

陳樹村也分享曾經處理過的子嗣分家產糾紛實例，不僅點出「社會事」人心複雜，也半幽默半提醒子女除了帶爸媽上醫院顧健康，也要懂得聲請法院「監護宣告」重要性。

此外，陳樹村也就「智慧財產權」相關案例，包括如何合法引用他人文章、圖片，又或者下載非原創者授權影片的可能風險，避免誤踩地雷區，避免觸法與建立解決問題能力。

陳樹村是政治大學法研所博士，曾任高雄地方法院法官23年、目前擔任法丞律師事務所所長，陳長期於各機關學校、民間團體教授法律課程，運用豐富實務經驗幫助民眾理解艱澀法條。